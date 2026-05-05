Detran amplia prazo da CNH Social 2026; veja nova data

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) prorrogou o prazo de matrícula para os contemplados no Lote 01 do programa CNH Social 2026. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (4). Agora, os beneficiários têm até 17 de maio para confirmar a participação e garantir o acesso ao processo de habilitação gratuito.

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Além disso, os selecionados devem acessar o site do Detran|ES e realizar a matrícula on-line. Em seguida, precisam iniciar o processo de habilitação sem custos. Neste ano, o programa registrou 64.082 inscritos para 9 mil vagas, o que reforça a alta demanda pela iniciativa. Posteriormente, o órgão divulgará uma lista única de suplentes em 1º de novembro de 2026, com matrículas previstas até 15 de novembro.

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Como participar

Para efetivar a inscrição, o candidato do Lote 01 deve preencher o formulário disponível na área do programa até o novo prazo. Logo após essa etapa, será necessário comparecer à autoescola indicada para abrir o processo. Já os selecionados dos lotes 2 e 3 deverão seguir os prazos específicos definidos para cada fase.

Na sequência, o beneficiário precisa cumprir etapas obrigatórias. Assim, ele terá 30 dias corridos para realizar biometria, exames médicos em clínica credenciada e, quando exigido, exame toxicológico para categorias D e E. O candidato deve concluir todo o processo de habilitação em até 12 meses após a abertura na autoescola.

Alerta

O Detran|ES alerta que o não cumprimento dos prazos pode resultar em desclassificação. Quem não realizar a matrícula dentro do período será excluído do programa e ficará impedido de participar por três anos. Além disso, o candidato que descumprir etapas após a matrícula perderá o benefício e ficará impedido de se inscrever novamente por cinco anos.

O órgão reforça que é responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais, manter os dados atualizados e cumprir todas as exigências. O cronograma completo, assim como os resultados e etapas, permanece disponível no site oficial do Detran|ES.