Cachoeiro: prefeito cria plano para evitar que pacientes saiam para fazer tratamento em outras cidades

A gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Cachoeiro poderá ser transferida para hospitais filantrópicos do município. A iniciativa, anunciada pelo prefeito Theodorico Ferraço (PP), nesta quarta-feira (20), tem como objetivo evitar o deslocamento de pessoas que precisam de internação e exames para outras cidades.

Em entrevista coletiva, o chefe do Poder Executivo municipal destacou que o Estado regula pacientes de Cachoeiro para outros municípios para fazer procedimentos de especialidades que os hospitais da cidade já dispõem.

Outro ponto discutido foi o fato de que os leitos disponíveis nos hospitais de Cachoeiro também são ocupados por pacientes de outros municípios, que são transferidos pelo sistema de regulação do Estado.

Uma comissão para viabilizar a iniciativa já foi criada. O colegiado será presidido pelo secretário municipal de Saúde, Vilson Coelho.

Os hospitais filantrópicos Hifa, Santa Casa e Evangélico serão informados sobre a iniciativa. A expectativa é de que dentro de 15 dias os hospitais emitam um posicionamento.