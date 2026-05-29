Cachoeiro realiza Casamento Comunitário nesta sexta-feira

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realiza nesta sexta-feira (29), às 17h, o Casamento Comunitário na Praça Jerônimo Monteiro. A cerimônia será aberta ao público e reunirá casais acompanhados pela rede socioassistencial do município.

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A iniciativa é organizada pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Social (Semdes) e de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit). O projeto busca promover inclusão social, fortalecimento familiar e garantia de direitos às famílias participantes.

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As inscrições aconteceram nos nove Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Cachoeiro. Durante os últimos meses, os casais passaram por atendimentos sociais, reuniões preparatórias e orientações promovidas pelas equipes técnicas do município.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, destacou a importância da ação.

“O Casamento Comunitário representa dignidade, fortalecimento familiar e garantia de direitos. É um projeto construído com muito cuidado e carinho para proporcionar aos casais um momento inesquecível”, afirmou.

A secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Ednalva Marin, também ressaltou o impacto social da iniciativa.

“Mais do que uma cerimônia, este projeto promove inclusão, pertencimento e valorização das famílias. Cada casal traz consigo uma história de vida e poder contribuir para esse sonho é muito gratificante”, destacou.

Os participantes receberão apoio com maquiagem, cortes de cabelo, ajustes de roupas e preparação visual para a cerimônia. A Praça Jerônimo Monteiro já recebe montagem de estrutura especial para acomodar os noivos, familiares e o público.

O Casamento Comunitário também conta com apoio de parceiros das áreas de decoração, beleza, gastronomia e eventos. Outro destaque será a entrega de kits especiais com bolo gelado e bem-casados preparados pelo Banco de Alimentos em parceria com colaboradores do evento.

A expectativa da organização é que a cerimônia seja marcada pela emoção, acolhimento e celebração das famílias cachoeirenses.