Cachoeiro recebe mutirão com vagas de emprego e cursos gratuitos

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realiza um mutirão de empregos com foco na geração de oportunidades. O evento acontece no Senac Cachoeiro e reúne vagas e capacitação gratuita.

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A ação será realizada no dia 9 de maio, das 9h às 12h. Durante o período, os candidatos poderão acessar diversas oportunidades de trabalho e receber orientação profissional.

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Além disso, o mutirão oferece capacitação gratuita, o que amplia as chances de inserção no mercado. Dessa forma, os participantes chegam mais preparados para as entrevistas e processos seletivos.

Para participar, o interessado deve apresentar documentos básicos. Entre eles, estão RG, CPF e currículo, que pode ser opcional.