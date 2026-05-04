Empresa em Cachoeiro abre vaga para auxiliar administrativo; saiba como se candidatar
Oportunidade é para atuação presencial e exige experiência nas áreas administrativa, contábil ou jurídica
Uma empresa abriu vaga para auxiliar administrativo em Cachoeiro de Itapemirim. A oportunidade exige atuação presencial e experiência prévia na área.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o anúncio divulgado em rede social, o candidato deve ter vivência em contabilidade, administração ou direito. Além disso, a empresa busca um perfil organizado, capaz de lidar com rotinas administrativas.
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O processo de seleção, por sua vez, ocorre por meio do envio de currículo. Os interessados devem encaminhar o documento para o e-mail informado pela empresa.
Por fim, a vaga reforça o movimento do mercado local, que segue abrindo oportunidades. Contudo, a exigência de experiência e atuação presencial pode limitar o número de candidatos.
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