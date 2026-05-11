Cachoeiro recebe semana S com esporte, literatura, cultura e ações de bem-estar

O Sesc Cachoeiro de Itapemirim terá várias atividades gratuitas abertas ao público, para que todos possam conhecer mais sobre a atuação do Sistema Fecomércio-ES, por meio do Sesc-ES, durante a Semana S.

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A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site https://sesc-es.com.br/semanas/.

Os visitantes poderão conferir a Exposição temática do Sesc 60+, com itens confeccionados pelos participantes do programa, na terça (12/05) e na quinta (14/05), das 8h às 17h.

De terça (12/05) a quinta (14/05), será realizado o Piquenique com Literatura, com um carrinho com livros, estimulando a leitura com muita diversão.

Na quarta-feira (13/05), às 8h, a Palestra sobre Segurança na Internet será voltada para os participantes do Sesc 60+, aberta aos demais interessados. Às 9h30, terá uma Aula Show “Sustentabilidade no Prato”, com profissionais do Sesc Mesa Brasil ensinando sobre o aproveitamento integral dos alimentos. Mais tarde, às 15h, as crianças vão se divertir com as histórias da Fafá Conta, a apresentação teatral gratuita promovida pela equipe do Sesc Cultura.

Na quinta-feira (14/05), às 15h, será a vez de ouvir histórias com a Adélia Oliveira.

Durante toda a semana, de 11 a 15 de maio, a Clínica Odontológica do Sesc Cachoeiro de Itapemirim vai promover Saúde Bucal com mutirão de limpeza completa e gratuita, incluindo profilaxia, remoção de tártaro e aplicação de flúor. Para ter acesso, além de fazer a inscrição no site https://sesc-es.com.br/semanas/, é necessário agendar o horário na unidade, pelo telefone ou presencialmente.

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