Cachoeiro recebe totens de segurança e reforça combate à criminalidade

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, anunciou nesta sexta-feira (8) a expansão dos Totens de Segurança Pública para municípios do interior capixaba. Entre as cidades contempladas está Cachoeiro de Itapemirim, que passará a contar com a tecnologia de monitoramento integrada ao programa Estado Presente em Defesa da Vida.

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Além de Cachoeiro, também receberão os equipamentos os municípios de Colatina, Aracruz, São Mateus e Linhares.

Segundo o governador, os totens têm apresentado resultados positivos na Região Metropolitana da Grande Vitória e agora chegam ao interior para ampliar as ações de prevenção e combate à criminalidade.

“Vamos levar para todas essas grandes cidades os Totens de Segurança que têm alcançado ótimos resultados na Região Metropolitana. Os equipamentos funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, com reconhecimento facial e monitoramento de placas. Essa alta tecnologia tem nos ajudado muito na redução da criminalidade”, afirmou Ricardo Ferraço.

A quantidade de equipamentos destinados para cada município ainda será definida pelo Governo do Estado, com base em estudos técnicos que analisam fatores como densidade populacional, fluxo urbano e índices de criminalidade.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou que a ampliação dos totens fortalece o modelo de segurança pública adotado no Espírito Santo.

“Os investimentos em tecnologia e inteligência consolidaram o Estado como referência nacional na redução da violência. A chegada dos totens ao interior amplia essa capacidade operacional e leva ferramentas modernas de monitoramento para cidades estratégicas”, afirmou.

Os estudos que embasaram a expansão apontaram maior incidência de crimes patrimoniais em áreas urbanas de grande circulação, especialmente furtos e roubos de celulares e veículos. Os pontos prioritários para instalação dos equipamentos foram definidos a partir do volume de ocorrências e da relação dessas áreas com registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

O primeiro Totem de Segurança do Espírito Santo foi instalado em Cariacica, em julho do ano passado. Desde então, os equipamentos passaram a atuar em diferentes cidades da Grande Vitória, auxiliando na prisão de foragidos da Justiça por meio do reconhecimento facial e no atendimento de diversas ocorrências.