Cachoeiro recebe congresso inédito da advocacia

A Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo realiza, no dia 15 de maio, o I Congresso da Advocacia Sul Capixaba em Cachoeiro de Itapemirim. O evento começa às 8h, na Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim.

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A organização reúne 16 nomes de destaque do cenário jurídico. Entre eles, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, além de desembargadores e advogados com atuação nacional.

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O congresso ocorre em um contexto de mudanças no sistema de Justiça. Nesse sentido, temas como digitalização de processos e uso de tecnologia ganham espaço nas discussões.

A presidente da OAB-ES, Erica Neves, destaca a importância da iniciativa. Segundo ela, descentralizar o acesso à formação jurídica fortalece a advocacia em todo o estado.

O presidente da 2ª Subseção da OAB-ES, Henrique da Cunha Tavares, também ressalta o impacto do evento. De acordo com ele, o congresso aproxima profissionais do interior dos debates mais atuais do Direito.

Além disso, a programação inclui palestras sobre inovação e transformação digital. Dessa forma, o evento promove troca de experiências e atualização profissional.

Por fim, a iniciativa amplia o acesso ao conhecimento jurídico e fortalece a integração entre advogados de diferentes regiões.

As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Os valores variam conforme o perfil do participante:

Advogados(as): R$ 80,00

Advogados(as) com até cinco anos de inscrição: R$ 50,00

Estudantes de Direito: R$ 50,00

Programa Start OAB/ES: inscrição gratuita

Desconto de 10% para grupos com mais de dez advogados(as)

Informações e inscrições: http://bit.ly/4w9vas4