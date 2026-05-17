Cachoeiro vai recapear 68 ruas em novo pacote de obras

Nesta sexta-feira (15), uma visita técnica reuniu o prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço, e lideranças comunitárias no trecho que liga a rotatória ao lado do Café Campeão, na avenida Santos Neves; aos bairros Boa Esperança e São Lucas.

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A região é uma das primeiras com obra em andamento do novo pacote de recapeamento no município, parceria da prefeitura com o governo estadual. Está garantido no contrato o asfalto em 68 vias da cidade, em diversos bairros, com investimento de R$ 12 milhões.

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A visita se concentrou no encontro da rua Délio Lima com a avenida Leopoldina Smarzaro. Participaram também engenheiros e o secretário municipal de Obras, Astor Dilem.

“É a continuidade de um investimento que abrange pacotes com recapeamento completo e os contratos para obra de tapa-buracos. A qualidade do serviço tem sido um grande diferencial, que nossa equipe adota como padrão, para oferecer mais dignidade ao cidadão”, afirmou Dilem.

Elisângela Carneiro é moradora da região e acompanhou o trabalho na Délio Lima: “Estão todos de parabéns, porque o resultado está muito bom. Eu passo sempre aqui e vejo que, em dia de chuva, a situação fica mais complicada. Então, nos bairros daqui, vai ser bom pra muita gente”.

Nova rodovia

Há poucos dias, o prefeito esteve nessa mesma área ao lado do governador Ricardo Ferraço, que se mostrou animado em oferecer apoio para uma nova rodovia, dali até a BR 101. Um dos objetivos do projeto é desafogar o trânsito em vias urbanas.

“O investimento de agora no Boa Esperança dá início ao Anel Rodoviário do IBC”, ressaltou o prefeito. “Ter esse asfalto de qualidade aqui abrirá caminho para os testes viários no trevo do IBC e para a futura rodovia, passando pelas localidades de São Simão, Independência e Santa Teresa”.