Obras de pavimentação vão interditar rua em Alegre

A Prefeitura de Alegre informou que a rua da Capela será interditada temporariamente a partir desta segunda-feira (18). A medida ocorre devido às obras de pavimentação que serão realizadas no local.

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Segundo o comunicado divulgado pela administração municipal, a via ficará fechada por aproximadamente três semanas. Durante esse período, motoristas e pedestres deverão utilizar rotas alternativas para circulação na região.

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A prefeitura orienta que o tráfego seja desviado pela rua Eloi Cassa, localizada no morro próximo à FAFIA. O município pede atenção redobrada à sinalização instalada nas proximidades da obra. Ainda conforme a prefeitura, a interdição faz parte das melhorias de infraestrutura realizadas na cidade.