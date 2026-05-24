Cachoeiro: veja como levar o seu negócio para o Conecta Empreendedor 2026

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), abriu o chamamento para expositores interessados em participar do “Conecta Empreendedor 2026”, que será realizado no dia 2 de junho, na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade.

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O evento tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo local, incentivar a inovação e promover conexões entre empreendedores, empresas, instituições e a população. A programação contará com lançamento oficial do Programa Gênesis Centro Sul – 2ª edição, atendimento ao MEI e NossoCrédito, orientações sobre empreendedorismo, ações voltadas ao turismo empreendedor, música ao vivo e espaço para comercialização de produtos e serviços.

A iniciativa representa uma importante chance para expositores apresentarem seus produtos, serviços e marcas em um ambiente voltado à inovação, geração de negócios e novas oportunidades de mercado.

O edital prevê vagas destinadas a food trucks, barracas de artesanato, serviços e comercialização de produtos.

Os interessados podem realizar a inscrição por meio do link: https://www.cachoeiro.es.gov.br/secretaria-de-desenvolvimento-economico-semdec/evento-conecta-empreendedor-2026/.

As vagas são limitadas e a seleção seguirá os critérios estabelecidos no edital publicado no Diário Oficial, em 12 de maio: https://diario.cachoeiro.es.gov.br/uploads/dio/publicacoes/2026/diariooficialpmci7572-1778543039.pdf.