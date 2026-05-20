Cadela da PM encontra sacola com drogas em Cachoeiro

Uma ação da Força Tática K9 da Polícia Militar resultou na apreensão de diversos entorpecentes na noite desta segunda-feira (19), no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Durante patrulhamento na Rua Luiz Alberto Freitas de Souza, a equipe utilizou a cadela policial Kyara, especializada em faro de drogas. O animal indicou um ponto suspeito na via, onde os militares localizaram uma sacola contendo grande quantidade de entorpecentes.

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Na ação, foram apreendidos 226 pinos de cocaína, 21 papelotes da mesma substância, 87 pedras de crack, 76 unidades de haxixe, 113 buchas de maconha e sete frascos com substância análoga a loló.

Após a apreensão, os policiais encaminharam todo o material para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Militar não informou se algum suspeito foi detido durante a ação.