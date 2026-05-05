Cães policiais do ES retiram mais de 8 kg de drogas de circulação em uma semana

O Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Espírito Santo (BAC) registrou uma série de resultados expressivos entre os dias 27 de abril e 03 de maio, durante operações realizadas em diferentes regiões do Estado.

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As ações incluíram operações de força e presença, saturação qualificada, verificação de denúncias e apoio ao policiamento ostensivo da Polícia Militar do Espírito Santo, contribuindo para o enfrentamento à criminalidade no Espírito Santo.

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No período, o BAC registrou nove ocorrências com apreensão de entorpecentes, totalizando 2.057 unidades de drogas e mais de 8 quilos de substâncias ilícitas retiradas de circulação. Além disso, foram apreendidas quatro armas de fogo, 91 munições e R$ 4.864,00 em dinheiro.

O resultado reforça a atuação dos cães policiais, que são fundamentais no trabalho de localização de drogas e armas, ampliando a eficiência das ações de prevenção e repressão qualificada em todo o Estado.

Segundo a unidade especializada, o uso dos cães de faro potencializa o trabalho policial e contribui diretamente para a redução da criminalidade no território capixaba.