Cães policiais do ES retiram mais de 8 kg de drogas de circulação em uma semana
BAC da PMES apreende mais de 8 kg de drogas, armas e munições durante operações no Espírito Santo entre 27 de abril e 03 de maio.
O Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Espírito Santo (BAC) registrou uma série de resultados expressivos entre os dias 27 de abril e 03 de maio, durante operações realizadas em diferentes regiões do Estado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As ações incluíram operações de força e presença, saturação qualificada, verificação de denúncias e apoio ao policiamento ostensivo da Polícia Militar do Espírito Santo, contribuindo para o enfrentamento à criminalidade no Espírito Santo.
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No período, o BAC registrou nove ocorrências com apreensão de entorpecentes, totalizando 2.057 unidades de drogas e mais de 8 quilos de substâncias ilícitas retiradas de circulação. Além disso, foram apreendidas quatro armas de fogo, 91 munições e R$ 4.864,00 em dinheiro.
O resultado reforça a atuação dos cães policiais, que são fundamentais no trabalho de localização de drogas e armas, ampliando a eficiência das ações de prevenção e repressão qualificada em todo o Estado.
Segundo a unidade especializada, o uso dos cães de faro potencializa o trabalho policial e contribui diretamente para a redução da criminalidade no território capixaba.
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