Capixaba conquista 1º lugar no Brasil Fashion Designers 2026

O talento do muniz-freirense Maurício Mazzon Magnoni ganhou destaque nacional após o designer conquistar o primeiro lugar no concurso Brasil Fashion Designers 2026. Natural de Muniz Freire, o jovem capixaba emocionou o público e os jurados com a coleção “Elos”, apresentada durante o evento realizado no último dia 5 de maio.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A vitória representa um marco importante para a trajetória do muniz-freirense, que deixou a carreira no Direito para seguir o sonho de atuar na moda. Atualmente estudante de Têxtil e Moda na Universidade de São Paulo, Maurício desenvolveu praticamente sozinho todas as etapas da coleção vencedora, desde a modelagem até a costura das peças.

Inspirada nos universos do rap e do funk, a coleção “Elos” buscou unir elementos urbanos, estruturas oversized, brilho, sensualidade e trabalhos manuais em metal e denim. Segundo o designer, a proposta foi criar uma conexão entre diferentes estilos e identidades, representando também a união proporcionada pela música.

“O resultado foi extremamente emocionante. Foram semanas de trabalho intenso, dedicação e muitas horas produzindo cada detalhe. Ver esse esforço reconhecido em nível nacional foi uma validação muito importante para mim”, destacou Maurício.

Durante a avaliação, os jurados elogiaram especialmente o acabamento das peças e o trabalho artesanal desenvolvido manualmente com metais e recortes em denim. O cuidado técnico e conceitual da coleção foi um dos diferenciais apontados no concurso.

Para Maurício, a conquista possui um significado ainda maior por carregar o nome de Muniz Freire e do Espírito Santo para a moda brasileira.

“Venho de uma cidade pequena e acredito que isso mostra que a criatividade pode surgir em qualquer lugar. Espero que essa conquista incentive outras pessoas da área criativa a acreditarem em seus sonhos”, afirmou.

A premiação também abriu novas portas para a carreira do designer. Após o destaque nacional, Maurício recebeu convite para apresentar a coleção na Expotextil Perú 2026, um dos maiores eventos do setor na América Latina, além de oportunidades para desenvolver figurinos, participar de desfiles e vestir profissionais do meio artístico em eventos internacionais.

Natural de Muniz Freire, Maurício Mazzon Magnoni, de 28 anos, é formado em Direito pela Faculdades Integradas de Vitória e atuou como advogado e assessor jurídico na Prefeitura de Muniz Freire antes de decidir seguir carreira na moda. Autodidata na costura e modelagem, ele se mudou para São Paulo após ser aprovado na USP, onde atualmente desenvolve sua formação acadêmica e artística.