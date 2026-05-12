Capixaba participa de expedição científica entre Antártica e Europa

O publicitário, filmmaker e fotógrafo Heitor Delpupo Alves, de Venda Nova do Imigrante, embarcou em uma travessia transatlântica a bordo de um veleiro científico Malizia Explorer que percorre rotas entre a Antártica e a Europa. O capixaba participa da produção de um documentário voltado à preservação dos oceanos e às pesquisas ambientais realizadas durante a viagem.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Muniz Freire realiza oficina para plano de educação ambiental

Contudo, o convite surgiu de forma inesperada. Uma amiga fotógrafa, Juliana Mota, fundadora do Nas Marés, com quem Heitor já havia trabalhado anteriormente, entrou em contato perguntando se ele teria interesse em cruzar o Atlântico em um veleiro. Poucos dias depois, o filmmaker já estava em Fernando de Noronha para iniciar os preparativos da expedição.

“Na segunda-feira passada eu estava em casa e, de repente, surgiu esse convite para atravessar o Atlântico. A gente conversou, fizeram uma reunião comigo e eu aceitei na hora”, contou Heitor.

O início da aventura

A embarcação partiu na última segunda-feira (4). Entretanto, antes da saída, a equipe passou por reuniões e alinhamentos sobre o projeto, que reúne pesquisadores, cientistas e velejadores de diferentes países.

A expedição integra uma iniciativa ligada à preservação dos oceanos. O projeto reúne especialistas que estudam temas como plâncton, correntes marinhas, microplásticos e impactos ambientais nas águas oceânicas. Além disso, a produção audiovisual vai abordar as ilhas oceânicas brasileiras e a relação desses territórios com as mudanças climáticas.

Os locais estudados

Entre os locais estudados estão Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz, Atol das Rocas e São Pedro e São Paulo. As ilhas de Trindade e Martim Vaz, inclusive, possuem ligação direta com o Espírito Santo, tema que também deve aparecer no documentário.

“A proposta do documentário é falar sobre as ilhas oceânicas, as correntes marítimas e também sobre o plástico no oceano. É um projeto voltado totalmente para a preservação ambiental”, explicou.

A viagem acontece em um barco de pesquisa científica que realiza trajetos entre regiões polares e a Europa. A embarcação esteve recentemente na Antártica e agora segue rumo à França, país onde fica a base do veleiro.

Além de Heitor, a equipe conta com pesquisadores especializados em oceanografia e preservação marinha. O grupo também produz registros audiovisuais sobre os impactos da poluição por plástico no oceano e os efeitos das correntes marítimas ao redor das ilhas oceânicas brasileiras.

Segundo Heitor, a equipe passou por Fernando de Noronha antes de iniciar oficialmente a travessia internacional. Ao longo do percurso, ele auxilia na produção das imagens e no desenvolvimento do documentário ao lado da fotógrafa Maria, responsável pela cobertura audiovisual do projeto.

“Tem cientistas estudando plâncton, microplástico, sargaço e vários outros temas ligados ao oceano. É um barco de pesquisa mesmo, com pessoas do mundo inteiro envolvidas”, destacou.

A iniciativa

A iniciativa também conta com apoio de velejadores internacionais ligados a projetos ambientais. Entre eles está o alemão Boris Herrmann, conhecido no cenário mundial da vela e envolvido em ações voltadas à conscientização ambiental e à preservação dos oceanos.

Contudo, mais do que registrar paisagens, a expedição pretende ampliar o debate sobre a conservação marinha. O documentário deve conectar pesquisas científicas e histórias humanas para mostrar como questões ambientais globais impactam diretamente o litoral brasileiro e capixaba.

“É uma experiência muito diferente. A gente saiu do Brasil e ainda tem muitos dias de viagem pela frente até chegar à França”, relatou Heitor.