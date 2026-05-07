Muniz Freire realiza oficina para plano de educação ambiental

A Prefeitura de Muniz Freire promove, na próxima terça-feira (12), às 8h30, a 1ª Oficina de Planejamento do Programa Municipal de Educação Ambiental. O encontro acontece no Salão da Secretaria de Educação, no Centro da cidade.

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Inicialmente, a atividade marca o início da construção do Plano Municipal de Educação Ambiental. Além disso, a proposta busca levantar um diagnóstico do município, etapa essencial para orientar futuras ações.

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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente organiza a oficina em parceria com o Consórcio do Caparaó. Dessa forma, o projeto pretende envolver a população na criação de estratégias voltadas à sustentabilidade.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Eraldo José Sobreira Bravo, destacou a importância da participação popular. Segundo ele, a presença da comunidade contribui para identificar demandas e fortalecer políticas públicas.

A oficina é aberta ao público. Portanto, moradores, instituições e interessados podem participar e apresentar sugestões para o planejamento ambiental.

Por fim, a prefeitura reforça que o encontro inicia um processo contínuo. Assim, o município pretende construir um plano participativo, com foco na preservação dos recursos naturais e no desenvolvimento sustentável.