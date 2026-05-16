Casaca e outras atrações agitam Festival de Inverno de Muqui neste fim de semana
O evento acontece na Praça Central.
O Festival de Inverno de Muqui agita o Sítio Histórico com shows, gastronomia e atrações para todas as idades, neste fim de semana.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento acontece na Praça Central. Além dos shows, quem passar pelo evento também vai poder curtir comidas típicas e experiências culturais. A entrada é gratuita.
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Programação
No sábado (16), a banda Casaca sobe ao palco levando toda a força da cultura capixaba em um show cheio de identidade regional. Depois, o Forró BemTiVi promete não deixar ninguém parado.
Já no domingo (17), o encerramento fica por conta do grupo Imagina Samba e do Samba MLK, que chegam com muito pagode para fechar o festival em clima de festa.
Confira a programação
Sábado (16)
18h – Abertura dos estandes
19h – Show com Murian Azevedo
20h30 – Show com Forró Bemtivi
22h – Show com a banda Casaca
Domingo (17)
17h – Show com Samba Moleque
19h – Show com Imagina Samba
Serviço
Festival de Inverno de Muqui
- Data: 15, 16 e 17 de maio
- Local: Praça Central de Muqui
- Atrações: Rastaclone, Casaca Forró Bemtivi, Samba Moleque, Imagina Samba, Murian e Luan Rodrigues.
- Entrada gratuita
- Mais informações: @festivaldeinvernodemuqui
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