Casaca e outras atrações agitam Festival de Inverno de Muqui neste fim de semana

O Festival de Inverno de Muqui agita o Sítio Histórico com shows, gastronomia e atrações para todas as idades, neste fim de semana.

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O evento acontece na Praça Central. Além dos shows, quem passar pelo evento também vai poder curtir comidas típicas e experiências culturais. A entrada é gratuita.

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Programação

No sábado (16), a banda Casaca sobe ao palco levando toda a força da cultura capixaba em um show cheio de identidade regional. Depois, o Forró BemTiVi promete não deixar ninguém parado.

Já no domingo (17), o encerramento fica por conta do grupo Imagina Samba e do Samba MLK, que chegam com muito pagode para fechar o festival em clima de festa.

Confira a programação

Sábado (16)

18h – Abertura dos estandes

19h – Show com Murian Azevedo

20h30 – Show com Forró Bemtivi

22h – Show com a banda Casaca

Domingo (17)

17h – Show com Samba Moleque

19h – Show com Imagina Samba

Serviço

Festival de Inverno de Muqui