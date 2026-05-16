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Casaca e outras atrações agitam Festival de Inverno de Muqui neste fim de semana

O evento acontece na Praça Central.

Festival de Inverno de Muqui
Foto: Divulgação

O Festival de Inverno de Muqui agita o Sítio Histórico com shows, gastronomia e atrações para todas as idades, neste fim de semana.

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O evento acontece na Praça Central. Além dos shows, quem passar pelo evento também vai poder curtir comidas típicas e experiências culturais. A entrada é gratuita.

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Programação

No sábado (16), a banda Casaca sobe ao palco levando toda a força da cultura capixaba em um show cheio de identidade regional. Depois, o Forró BemTiVi promete não deixar ninguém parado.

Já no domingo (17), o encerramento fica por conta do grupo Imagina Samba e do Samba MLK, que chegam com muito pagode para fechar o festival em clima de festa.

Confira a programação

Sábado (16)

18h – Abertura dos estandes

19h – Show com Murian Azevedo

20h30 – Show com Forró Bemtivi

22h – Show com a banda Casaca

Domingo (17)

17h – Show com Samba Moleque

19h – Show com Imagina Samba

Serviço

Festival de Inverno de Muqui
  • Data: 15, 16 e 17 de maio
  • Local: Praça Central de Muqui
  • Atrações: Rastaclone, Casaca Forró Bemtivi, Samba Moleque, Imagina Samba, Murian e Luan Rodrigues.
  • Entrada gratuita
  • Mais informações: @festivaldeinvernodemuqui

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