Casal preso por venda de canetas emagrecedoras é solto após audiência em Cachoeiro

O casal preso por vender canetas emagrecedoras pelas redes sociais, em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (12), foi solto pela Justiça nesta quinta-feira (14), após passar por audiência de custódia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O juiz José Pedro de Souza Netto entendeu que não houve irregularidades na prisão. O casal foi liberado sem pagamento de fiança.

Leia também: Casal é preso por venda ilegal de canetas emagrecedoras e anabolizantes em Cachoeiro

Mesmo em liberdade, Jackson Ferreira, de 42 anos, e Raine Cescon, de 35 anos, deverão cumprir medidas cautelares impostas durante a audiência. Entre as determinações, o casal não poderá sair da cidade sem autorização judicial e deverá manter o endereço atualizado.

Além disso, ambos precisarão comparecer a todos os atos do processo e se apresentar ao fórum em até cinco dias úteis. Também ficou proibida a presença dos dois em bares, boates, prostíbulos e locais semelhantes.

O descumprimento de qualquer uma das medidas poderá resultar na prisão preventiva do casal.

Com informações: A Gazeta