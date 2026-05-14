Casal preso por venda de canetas emagrecedoras é solto após audiência em Cachoeiro
Decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira.
O casal preso por vender canetas emagrecedoras pelas redes sociais, em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (12), foi solto pela Justiça nesta quinta-feira (14), após passar por audiência de custódia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O juiz José Pedro de Souza Netto entendeu que não houve irregularidades na prisão. O casal foi liberado sem pagamento de fiança.
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Mesmo em liberdade, Jackson Ferreira, de 42 anos, e Raine Cescon, de 35 anos, deverão cumprir medidas cautelares impostas durante a audiência. Entre as determinações, o casal não poderá sair da cidade sem autorização judicial e deverá manter o endereço atualizado.
Além disso, ambos precisarão comparecer a todos os atos do processo e se apresentar ao fórum em até cinco dias úteis. Também ficou proibida a presença dos dois em bares, boates, prostíbulos e locais semelhantes.
O descumprimento de qualquer uma das medidas poderá resultar na prisão preventiva do casal.
Com informações: A Gazeta
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