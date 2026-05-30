Casamento Comunitário celebra o amor e emociona Cachoeiro

Em uma noite marcada por emoção, amor e sonhos realizados, 34 casais disseram “sim” durante o Casamento Comunitário promovido pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Social (Semdes) e de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), em Cachoeiro de Itapemirim. A cerimônia transformou esta sexta-feira (29) em um momento inesquecível para os noivos, familiares e convidados, celebrando histórias de companheirismo, união e esperança em um futuro construído a dois.

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O evento reuniu casais de diferentes trajetórias, mas com o mesmo desejo: oficializar a união em um cenário preparado com carinho, acolhimento e beleza. Entre lágrimas de felicidade, abraços emocionados e olhares apaixonados, cada detalhe da cerimônia foi pensado para tornar esse momento ainda mais especial.

A celebração contou com a parceria de diversos fornecedores da cidade, entre eles a cerimonialista Fernanda Fidélis, responsável por coordenar toda a cerimônia para que cada instante fosse vivido de forma única e memorável. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Social interino, Eder Botelho da Fonseca, o evento representa um importante fortalecimento dos vínculos familiares, uma das grandes motivações para a realização da cerimônia.

“A retomada do Casamento Comunitário configura mais segurança pela regularização familiar e cidadania para os casais, reafirmando o compromisso da atual gestão do prefeito Ferraço com o desenvolvimento social de Cachoeiro”, afirmou.

A secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Ednalva Marin, destacou a importância da iniciativa para a valorização das famílias e promoção da dignidade. “É uma grande alegria participar de um evento como esse, que proporciona a realização do sonho desses casais em oficializar suas uniões, cercados de acolhimento, beleza e emoção”, disse.

Entre os noivos presentes, o casal José Herculano da Silva e Maria da Penha Rosa. Eles já estão juntos há 29 anos e só agora conseguiram oficializar essa união. “Ela tinha esse sonho há muito tempo e agora estou muito feliz em conseguir realizar esse grande desejo do amor da minha vida”, disse Herculano.

Parcerias de sucesso

O Casamento Comunitário também contou com o apoio de parceiros da sociedade civil e profissionais das áreas de decoração, beleza, gastronomia e eventos, que contribuíram para transformar a cerimônia em um momento ainda mais especial. Entre os colaboradores estão: Vanuza Busato (decoração), CDL, Celso Costa (entidade), Monalisa Cipriano (bem-casados), Zanol Cake, Marcelo (bolo fake), Drogaria Cachoeiro, Eluza (produtos de maquiagem), Fernanda Fidélis (cerimonialista), Anderson Del’Puppo (salão de cabeleireiro), Carveclub Cachoeiro, Luciano Nemer (carros antigos), George, Jarbas, Leonardo, Paulete, Laiz e Thamires CostaLonga (salão de cabeleiro e maquiagem), Senac, Patrícia (cabelo e barba dos noivos), Cris Louzada (maquiagem), Floricultura Girassol (buquês) e Banco de Alimentos (bolo gelado).

Kits especiais do Banco de Alimentos

Um dos momentos mais carinhosos da programação foi a participação do Banco de Alimentos, que preparou kits especiais com bolo gelado e bem-casados para serem entregues aos noivos durante a celebração.

A ação contou ainda com a participação da confeiteira Monalisa Cipriano, que esteve no Banco de Alimentos auxiliando na preparação dos doces, levando ainda mais afeto, dedicação e significado para esse momento tão especial na vida dos casais.