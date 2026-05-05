Cidade do ES abre processo seletivo para motorista; confira

A Prefeitura de Marechal Floriano abriu inscrições para um novo processo seletivo voltado à área da Educação. O edital SEME nº 05/2026 oferece oportunidade para o cargo de motorista. As inscrições ocorrem de forma presencial, o que exige atenção dos interessados aos prazos e ao local indicado.

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De acordo com a administração municipal, os candidatos devem comparecer nesta quarta (6) e quinta (7). O atendimento acontece das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Educação. O endereço informado é Rua Victor Travaglia, nº 71, no Centro da cidade. Dessa forma, é importante chegar dentro do horário estabelecido para garantir a participação.

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Além disso, os interessados precisam organizar previamente a documentação exigida. A orientação é preparar um envelope com todos os documentos necessários antes de comparecer ao local. Assim, o processo se torna mais ágil e evita contratempos durante a inscrição.

Assim, segundo a Prefeitura, todos os detalhes, incluindo formulários e regras do edital, estão disponíveis no portal oficial do município. Portanto, os candidatos devem consultar as informações completas antes de participar. A iniciativa busca reforçar a equipe da educação municipal e ampliar o atendimento à população.