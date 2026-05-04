CIEE abre 270 vagas de estágio em cidades do ES

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) disponibiliza 270 vagas de estágio nesta semana. As oportunidades atendem estudantes de diferentes níveis de ensino e estão distribuídas em 16 municípios capixabas, incluindo cidades da Grande Vitória e do interior.

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Vitória lidera a oferta, com 68 vagas disponíveis. Em seguida, aparecem Vila Velha, com 42 oportunidades, e Piúma, com 40. Além disso, Sooretama soma 20 vagas, enquanto Linhares conta com 19. Dessa forma, o cenário indica maior concentração nas regiões urbanas, embora haja opções em diversas localidades.

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As áreas com maior número de vagas são Educação, com 73 oportunidades, e Administrativa, com 52. Na sequência, surgem Contabilidade, com 14 vagas, Direito, com 10, e Comunicação e Marketing, com 9. Ainda assim, o CIEE também disponibiliza vagas em setores como Arquitetura e Urbanismo, Informática, Indústria, Design, Saúde e Transportes.

Como participar

Para participar dos processos seletivos, o estudante deve se cadastrar gratuitamente no portal do CIEE ou no aplicativo “Meu CIEE”, disponível para celulares. Após o cadastro, o candidato pode acompanhar as vagas e se candidatar conforme o perfil exigido.

CIEE

Com 61 anos de atuação, o CIEE se consolidou como a maior organização de inclusão social e trabalho jovem da América Latina. Ao longo da história, a instituição já inseriu cerca de 7 milhões de brasileiros no mercado de trabalho.

No Espírito Santo, a entidade atua há 44 anos e atualmente atende aproximadamente 10 mil jovens, promovendo qualificação e oportunidades de desenvolvimento profissional.