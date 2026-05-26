CIEE abre centenas de vagas de estágio em cidades do ES

Nesta semana, o Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo – CIEE/ES está com 255 vagas de estágio abertas para estudantes de diferentes níveis de ensino. As oportunidades estão distribuídas em 17 municípios capixabas, incluindo Grande Vitória e o interior do estado.

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Entre as cidades com maior número de vagas, aparecem Vitória (64 vagas), Vila Velha (59 vagas), Piúma (44 vagas), Linhares (18 vagas) e Cariacica (15 vagas). As áreas de atuação com mais oportunidades são Administrativa (62 vagas), Educação (45 vagas), Comunicação e Marketing (15 vagas), Contabilidade (14 vagas) e Direito (10 vagas).

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Também há ofertas em especialidades como Construção Civil, Transportes, Informática, Indústria, Design, Saúde, entre outras.

Para conferir todas as oportunidades e participar dos processos seletivos, os estudantes devem se cadastrar gratuitamente no portal do CIEE (www.ciee.org.br) ou pelo aplicativo “Meu CIEE”, disponível para Android e iOS.

CIEE 61 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

No Espírito Santo o CIEE está presente há 44 anos, atendendo atualmente cerca de 10.000 jovens no estado.