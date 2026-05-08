Cinema gratuito chega a Anchieta com sessões ao ar livre

O município de Anchieta recebe, nesta semana, o projeto Cine Petrobras com sessões gratuitas de cinema ao ar livre. A iniciativa leva entretenimento e cultura para moradores de todas as idades.

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De acordo com a programação, as exibições acontecem entre os dias 7 e 12 de maio, sempre às 18h30. Além disso, o público familiar é o foco dos enredos dos filmes.

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Na quinta-feira (7) e no domingo (11), o público assiste ao filme “Divertida Mente 2”. Já na sexta-feira (8) e na segunda-feira (12), a programação exibe “Smurfs”. Dessa forma, a iniciativa garante opções variadas de lazer.

As sessões ocorrem no estacionamento do Centro Administrativo II, localizado na Rua Magno Carneiro. Por isso, a orientação é chegar cedo, já que os ingressos são gratuitos, porém limitados.

Além disso, o acesso ao evento acontece por ordem de retirada de ingressos na própria carreta do projeto, no dia da exibição.

O projeto integra ações de incentivo à cultura e conta com apoio institucional. Ainda assim, o objetivo principal é democratizar o acesso ao cinema e fortalecer atividades culturais no município.