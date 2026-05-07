BR-101 será interditada em Anchieta para desmonte de rochas nesta quinta (7)

A BR-101 terá interdição total no km 368,590, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (07), para a realização de desmonte de rochas. A ação será executada pela Ecovias Capixaba entre 14h e 15h, com bloqueio temporário do tráfego de veículos e pedestres no trecho.

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A medida é necessária para garantir a segurança dos usuários da rodovia e das equipes envolvidas na operação. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, a atividade poderá ser reprogramada.

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Após a detonação e a verificação das condições da pista, poderá ser implantado o sistema “Pare e Siga” até a conclusão completa da limpeza do local.

O desmonte de rochas integra as etapas das obras de duplicação da BR-101 Sul, realizadas entre os km 357,690 e 373,700, no trecho entre Anchieta e Iconha, com previsão de conclusão até o final de 2026.

A operação será feita com uso controlado de explosivos, seguindo rigorosos protocolos técnicos de segurança. A estimativa é de retirada de aproximadamente 6.856,40 m³ de material rochoso.

Orientação aos motoristas

A Ecovias Capixaba reforça a orientação para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região e respeitem toda a sinalização implantada no trecho durante o período de intervenção.

Em caso de chuva ou instabilidade climática, a operação poderá ser cancelada e remarcada.