Coleta de lixo interrompida em Cachoeiro: garis cobram direitos trabalhistas

Às vésperas do Dia do Trabalhador da Limpeza Urbana, celebrado neste sábado (16), garis e profissionais da limpeza urbana que atuam em Cachoeiro de Itapemirim aderiram a uma paralisação nacional como uma forma de pressionar o Senado Federal a votar o Projeto de Lei (PL) 4146/2020.

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A medida cria um piso salarial nacional de R$ 3.036 e amplia direitos trabalhistas, como vale-alimentação, cesta básica e plano de saúde.

A coleta de lixo no município foi interrompida nesta sexta-feira (15). De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, o serviço de hoje será compensado excepcionalmente no domingo (17).

Já coleta de lixo deste sábado (16) seguirá o cronograma normal.

“A prefeitura pede que os moradores evitem colocar o lixo na calçada hoje, guardando os resíduos em casa até o próximo dia de recolhimento”, solicita a administração municipal.