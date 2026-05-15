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Coleta de lixo interrompida em Cachoeiro: garis cobram direitos trabalhistas

A coleta de lixo no município foi interrompida nesta sexta-feira (15).

Foto: Reprodução / CMCI

Às vésperas do Dia do Trabalhador da Limpeza Urbana, celebrado neste sábado (16), garis e profissionais da limpeza urbana que atuam em Cachoeiro de Itapemirim aderiram a uma paralisação nacional como uma forma de pressionar o Senado Federal a votar o Projeto de Lei (PL) 4146/2020.

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A medida cria um piso salarial nacional de R$ 3.036 e amplia direitos trabalhistas, como vale-alimentação, cesta básica e plano de saúde.

A coleta de lixo no município foi interrompida nesta sexta-feira (15). De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, o serviço de hoje será compensado excepcionalmente no domingo (17).

Já coleta de lixo deste sábado (16) seguirá o cronograma normal.

“A prefeitura pede que os moradores evitem colocar o lixo na calçada hoje, guardando os resíduos em casa até o próximo dia de recolhimento”, solicita a administração municipal.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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