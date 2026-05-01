Segurança

Comerciante é morto após impedir cliente de usar banheiro feminino em cidade do ES

Vítima foi baleada após impedir cliente de usar banheiro feminino; suspeito fugiu após o crime

dono de bar morto em Vila Velha
Foto: Divulgação / REDES SOCIAIS

Um comerciante, dono de um bar foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (1º), no bairro Santa Paula II, em Vila Velha. A vítima, identificada como Odevaldo Ferreira, de 50 anos, foi baleada após um desentendimento com um cliente dentro do estabelecimento.

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Segundo relatos, o empresário interveio ao flagrar o suspeito utilizando o banheiro feminino. Após ser abordado, o homem teria agredido a vítima, iniciando uma briga. Em seguida, ele deixou o local dizendo que buscaria uma arma.

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Minutos depois, o suspeito retornou armado, efetuou vários disparos contra o dono do bar e fugiu em um carro. A vítima morreu no local.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso é investigado pela Divisão de Homicídios de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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