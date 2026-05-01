Comerciante é morto após impedir cliente de usar banheiro feminino em cidade do ES
Vítima foi baleada após impedir cliente de usar banheiro feminino; suspeito fugiu após o crime
Um comerciante, dono de um bar foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (1º), no bairro Santa Paula II, em Vila Velha. A vítima, identificada como Odevaldo Ferreira, de 50 anos, foi baleada após um desentendimento com um cliente dentro do estabelecimento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo relatos, o empresário interveio ao flagrar o suspeito utilizando o banheiro feminino. Após ser abordado, o homem teria agredido a vítima, iniciando uma briga. Em seguida, ele deixou o local dizendo que buscaria uma arma.
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Minutos depois, o suspeito retornou armado, efetuou vários disparos contra o dono do bar e fugiu em um carro. A vítima morreu no local.
A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso é investigado pela Divisão de Homicídios de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
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