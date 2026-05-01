Policial civil é preso após confusão e tiroteio em distribuidora na Serra
Agente e amigo são suspeitos de tentativa de homicídio após confusão em distribuidora; vítima segue internada
Um policial civil, de 41 anos, foi preso na última quinta-feira (30) após se envolver em uma confusão que terminou com uma atendente baleada em Serra. Além disso, um segundo suspeito também teve a prisão decretada pela Justiça.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A decisão partiu da 3ª Vara Criminal da Serra após pedido da Polícia Civil. Contudo, o agente foi localizado em casa, no bairro Jardim Limeiro, onde os policiais apreenderam uma arma calibre 38 sem registro e munições. Entretanto, ele havia sido liberado após ser conduzido à delegacia, o que gerou reação interna e motivou o pedido de prisão preventiva.
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O crime ocorreu na noite de quarta-feira (29), em uma distribuidora de Jacaraípe. Imagens de segurança mostram o policial tentando tomar o celular da atendente, de 31 anos. Durante a confusão, a arma caiu, foi recolhida pelo comparsa e disparada contra a vítima, que foi atingida na perna e de raspão nas costas.
A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Jayme Santos Neves. Apesar dos ferimentos, ela não corre risco de morte. Assim, o caso segue sob investigação como tentativa de homicídio, e novas informações devem ser divulgadas em coletiva.
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