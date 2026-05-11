Conduru divulga atrações da festa de maio de 2026

A comunidade de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, já se prepara para receber a Festa de Conduru 2026. O evento acontece entre os dias 21 e 24 de maio e contará com shows musicais, homenagens, programação religiosa e sorteio de uma moto Honda CG Start 160 zero quilômetro.

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Antes da programação principal, a festa promove o “Canto do Agro”, no dia 15 de maio, em Jaboticabeira.

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A abertura oficial da Festa de Conduru acontece na quinta-feira (21). Às 18h, o evento recebe a chegada do Conduruense Ausente Nº 1. Em seguida, às 19h, a programação terá desfile escolar acompanhado pela Fanfarra Samuel Malheiros. Logo depois, às 20h, a comissão realiza a cerimônia de homenagens ao Conduruense Ausente e às autoridades municipais e parlamentares. Encerrando a noite, o grupo Garotos Tradição sobe ao palco às 21h.

Já na sexta-feira (22), a festa promove uma programação religiosa em homenagem a Santa Rita de Cássia. Além disso, às 19h, o Ministério Nos Braços da Mãe realiza um show de louvor para o público presente.

O sábado (23) será marcado por atrações musicais ao longo do dia e da noite. Às 14h30, o grupo Koisa Nossa abre a agenda com pagode. Posteriormente, Mariana Capaz se apresenta às 20h. Na sequência, Alex Campanha sobe ao palco às 22h. Já à meia-noite, João Felipe & Rafael encerram a programação do dia.

Encerramento

Por fim, no domingo (24), a festa continua com apresentações musicais e o aguardado sorteio da moto Honda CG Start 160 OKM. Mazinho Viola inicia os shows às 13h. Depois, Patrôa Jéssica Oliveira se apresenta às 14h30. Às 16h, acontece o sorteio da motocicleta. Encerrando a programação, o cantor Glauco sobe ao palco às 18h.

A Festa de Conduru 2026 conta com apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e do vereador Marcos Coelho, patrocínio do Banestes, realização da Comissão de Festa e produção da Pérola Promoções & Eventos. Além disso, os organizadores disponibilizaram o contato 28 99940-1721 para interessados em barracas durante o evento.