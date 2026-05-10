Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro neste domingo

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou a lista de farmácias de plantão para este domingo (10) em Cachoeiro de Itapemirim. A medida garante atendimento à população em diferentes regiões da cidade.

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Entre as unidades disponíveis, estão a Drogaria Consolação, no bairro Guandu, e a Drogasil, localizada no Centro. Além disso, também participam do plantão a Drogaria Amarelo, a Drogaria Rodrigo e a Drogaria Monte Cristo, distribuídas em outros bairros.

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As farmácias do Centro e do bairro Guandu funcionam, obrigatoriamente, das 7h às 22h. Já nas demais localidades, o atendimento ocorre das 7h às 19h, com possibilidade de extensão até as 22h.

Dessa forma, os moradores conseguem acesso a medicamentos ao longo do dia. Além disso, a distribuição dos pontos facilita o atendimento em diferentes regiões do município.

Por fim, a Vigilância Sanitária reforça que sugestões e reclamações podem ser encaminhadas pelos canais oficiais. Assim, o serviço busca manter a qualidade no atendimento à população.