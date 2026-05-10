Dia das mães será de sol e sem chuva na maioria das áreas do Espírito Santo
Previsão indica sol, poucas nuvens e temperaturas elevadas em todo o Espírito Santo, com chuva rápida apenas no litoral Nordeste
O domingo será marcado por sol e variação de nuvens em todo o Espírito Santo. No entanto, a previsão indica chuva rápida pela manhã apenas no litoral Nordeste, com abertura de nuvens ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na Grande Vitória, o tempo permanece firme durante todo o dia. Além disso, não há previsão de chuva, e as temperaturas variam entre 19 °C e 33 °C.
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Já na Região Sul, o sol predomina e o calor ganha força. Enquanto isso, os termômetros podem chegar a 35 °C nas áreas menos elevadas. O vento sopra de fraco a moderado no litoral.
Na Região Serrana, o cenário também será de tempo estável. Dessa forma, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva, com temperaturas mais amenas nas áreas altas.
No Norte e no Noroeste, o padrão se mantém. Ou seja, o dia será de sol e poucas nuvens, com máximas próximas de 32 °C e 33 °C, respectivamente.
Por fim, na Região Nordeste, a chuva ocorre de forma rápida durante a manhã. Contudo, o tempo abre ao longo do dia, garantindo sol e calor nas demais horas.
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