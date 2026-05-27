Confira vagas de emprego disponíveis no Sine de Cachoeiro

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim está com 244 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (27). As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação, níveis de escolaridade e perfis profissionais.

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Entre os destaques estão 50 vagas para servente de obras, 30 para alimentador de linha de produção, 10 para apontador de obras, 10 para operador de máquinas e 10 para atendente de balcão. Também há vagas para auxiliar de logística, motorista, eletricista, mecânico, vendedor, cozinheiro, garçom e recepcionista.

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Na área da construção civil, há oportunidades para armador de ferragens, carpinteiro, encarregado de obra, eletricista de corrente contínua, operador de máquinas e servente de obras. Já o setor de mármore e granito reúne vagas para acabador de granito, cortador de granito, polidor de pedras, serrador de pedras, operador de ponte rolante e torneiro mecânico.

O comércio e o setor de serviços também concentram diversas oportunidades. Há vagas para assistente de loja e vendas, vendedor de comércio varejista, estoquista, agente de vendas e serviços, técnico de vendas, recepcionista e auxiliar administrativo. No segmento alimentício, o painel traz vagas para pizzaiolo, cozinheiro, chapista de lanchonete e garçom.

Além disso, o painel conta com oportunidades para auxiliar de limpeza, camareira, empregada doméstica, nutricionista, orientador fisicocorporal, auxiliar de saúde bucal e controlador de pragas. Algumas vagas também são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), como operador de máquinas e eletricista de corrente contínua.

Confira algumas vagas disponíveis: