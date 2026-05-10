Confusão em festa deixa um morto e um ferido no ES
Vítima foi atacada com garrafa quebrada na saída de festa; amigo ficou ferido ao tentar ajudar
Um homem de 36 anos morreu após se envolver em uma briga na saída de uma festa na zona rural de Linhares, na madrugada deste domingo (10).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações, a vítima sofreu perfurações causadas por golpes com uma garrafa de vidro quebrada. Além disso, um amigo também ficou ferido ao tentar defendê-lo e foi levado ao hospital.
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De acordo com seguranças do evento, a confusão envolveu quatro pessoas. Após deixarem a festa, os envolvidos iniciaram uma luta corporal ainda nas proximidades do local.
Ainda conforme relatos, dois dos suspeitos utilizavam objetos cortantes durante a agressão. Em seguida, eles fugiram em direção a um cafezal.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Enquanto isso, a Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia de Homicídios.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e a investigação segue em andamento.
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