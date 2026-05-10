Confusão em festa deixa um morto e um ferido no ES

Um homem de 36 anos morreu após se envolver em uma briga na saída de uma festa na zona rural de Linhares, na madrugada deste domingo (10).

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Segundo informações, a vítima sofreu perfurações causadas por golpes com uma garrafa de vidro quebrada. Além disso, um amigo também ficou ferido ao tentar defendê-lo e foi levado ao hospital.

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De acordo com seguranças do evento, a confusão envolveu quatro pessoas. Após deixarem a festa, os envolvidos iniciaram uma luta corporal ainda nas proximidades do local.

Ainda conforme relatos, dois dos suspeitos utilizavam objetos cortantes durante a agressão. Em seguida, eles fugiram em direção a um cafezal.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Enquanto isso, a Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia de Homicídios.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e a investigação segue em andamento.