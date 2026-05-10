Sargento é preso após agredir mulher e desacatar superior em rodeio no ES

Um sargento foi preso em flagrante, no último sábado (9), após se envolver em uma confusão durante o Rodeio Fazenda Lampier, em Domingos Martins.

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Segundo as informações, o militar desferiu um soco contra uma mulher durante a briga. A vítima decidiu representar contra ele.

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Logo após a agressão, seguranças retiraram o sargento do evento. Em seguida, ao identificarem que se tratava de um policial da ativa, acionaram equipes militares que estavam no local.

Durante a abordagem, o subtenente responsável informou que seria registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência. No entanto, o sargento reagiu com ofensas ao superior, utilizando termos pejorativos e palavras de baixo calão.

Diante do desacato e da situação, a equipe deu voz de prisão ao militar. Apesar de apresentar resistência, ele foi contido e colocado na viatura.

Posteriormente, os policiais conduziram o sargento até a Corregedoria, em Vitória, para as providências cabíveis.

O caso será analisado pelas autoridades competentes, que irão apurar as responsabilidades e possíveis medidas disciplinares.