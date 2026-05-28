Contribuintes podem destinar parte do IR para projetos sociais

O contribuinte que entrega a declaração no modelo completo do Imposto de Renda pode destinar 3% do seu IR para o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência (FIA) ou para o Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPDDI). Dessa forma, ao declarar, ajudará crianças, adolescentes e idosos. O prazo para envio da declaração de IR termina na próxima sexta-feira, dia 29 de maio.

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Importante ressaltar que o contribuinte não paga a mais pela destinação. Os valores são descontados do total do Imposto devido. Se o contribuinte tiver ‘Imposto a Pagar’, o total destinado será descontado do saldo devedor. Se tiver Imposto a Restituir, o total destinado será somado à restituição. Mais informações pelo telefone da Assistência Social: 27 – 3149 7224.

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Os recursos captados via declaração do Imposto de Renda são usados para financiar ações e projetos que garantem os direitos de crianças e adolescentes e idosos sob gestão dos Conselhos Municipais.

Veja o passo a passo como doar na hora de declarar

Preencha sua declaração de Imposto de Renda no modelo completo. Na aba “Doações diretamente na Declaração”, escolha o FIA ou FUMPDDI – Insira o valor disponível para doação (mostrado junto com informações sobre restituição ou imposto devido).

Especifique o FIAVV, com o CNPJ 18543133/0001-70, emita o DARF e faça o pagamento até o prazo da declaração.

Especifique o FUMPDDI, com o CNPJ: 23.844.839/0001-01, emita o DARF e faça o pagamento até o prazo da declaração.

O FIA possui duas contas, no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, onde os recibos de doação são emitidos.

Banco do Brasil – Ag. 1240-8 – Conta: 62.566-3;

CEF – Ag. 0173 – Op. 006 – Conta: 092-3

Já o FUMPDDI possui conta no Banestes.

Conta Corrente nº 2711805-8