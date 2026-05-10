Segurança

Corpo é encontrado dentro de rio em cidade do ES

Corpo foi retirado por bombeiros após acionamento da Polícia Militar; perícia foi realizada no local

Viatura da PC - furto de energia
Foto: Divulgação/PCES

Um corpo foi encontrado dentro de um rio na manhã deste sábado (9), no bairro Praia Grande, em Fundão.

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A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Em seguida, os agentes solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros para realizar a retirada do corpo.

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Os bombeiros fizeram os primeiros procedimentos no local. Dessa forma, a equipe conseguiu retirar o corpo do rio e liberar a área para a perícia.

Após a remoção, os trabalhos periciais foram iniciados para apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima.

A ocorrência segue sob investigação das autoridades competentes.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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