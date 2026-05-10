Corpo é encontrado dentro de rio em cidade do ES
Corpo foi retirado por bombeiros após acionamento da Polícia Militar; perícia foi realizada no local
Um corpo foi encontrado dentro de um rio na manhã deste sábado (9), no bairro Praia Grande, em Fundão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Em seguida, os agentes solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros para realizar a retirada do corpo.
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Os bombeiros fizeram os primeiros procedimentos no local. Dessa forma, a equipe conseguiu retirar o corpo do rio e liberar a área para a perícia.
Após a remoção, os trabalhos periciais foram iniciados para apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima.
A ocorrência segue sob investigação das autoridades competentes.
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