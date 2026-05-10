Ônibus é incendiado após morte de jovem em cidade do ES
Grupo aproveitou parada do veículo para incendiar coletivo; não houve vítimas
Criminosos incendiaram um ônibus na tarde deste sábado (9), no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. A ação ocorreu após o motorista descer do veículo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo as informações, o condutor havia parado para retirar um tronco da pista. Nesse momento, um grupo entrou no coletivo com combustível e ateou fogo.
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Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas rapidamente.
Apurações indicam que o caso pode ter ligação com a morte de um jovem da região. Ele teria sido baleado após confronto com a polícia.
A Polícia Militar ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Enquanto isso, a Polícia Civil informou que irá detalhar a ocorrência em coletiva.
O caso segue sob investigação.
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