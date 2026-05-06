Corrida de São Pedro: atletas já podem entregar fraldas para confirmar inscrição
Atletas devem entregar fraldas para confirmar participação na Corrida de São Pedro, em Cachoeiro
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim inicia, nesta quarta-feira (6), a entrega de fraldas para confirmar a inscrição na Corrida de São Pedro. A ação faz parte do processo obrigatório para participação no evento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Inicialmente, os atendimentos ocorrem até o dia 9 de maio, das 9h às 16h, no Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães. Dessa forma, os atletas devem comparecer dentro do prazo estabelecido.
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Para garantir a vaga, o participante precisa apresentar comprovante de inscrição, documento com foto e um pacote de fraldas geriátricas no tamanhos G ou GG.
A organização também permite que terceiros realizem a entrega. No entanto, é necessário apresentar a documentação do atleta inscrito.
Por fim, a Prefeitura reforça que a doação é obrigatória. Assim, o participante assegura a inscrição e ainda contribui com uma ação solidária no município.
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