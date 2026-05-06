Alerta de acumulado de chuva coloca cidades do ES em atenção

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de acumulado de chuva para o Espírito Santo. O aviso começou às 9h desta quarta-feira (6) e segue válido até às 9h de quinta-feira (7). Nesse sentido, o grau de severidade é classificado como perigo potencial.

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Desse modo, segundo o órgão, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. Apesar disso, o risco de ocorrências mais graves permanece baixo. Ainda assim, há possibilidade de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas consideradas vulneráveis.

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Recomendações

Diante do cenário, o INMET orienta que a população evite enfrentar o mau tempo. Além disso, moradores devem observar sinais de alteração em encostas e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as instabilidades.

Contudo, em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. O monitoramento das condições climáticas continua ao longo das próximas horas.