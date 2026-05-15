Criança de 12 anos é estuprada por oito menores de idade
Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro
Uma criança de 12 anos denunciou ter sido vítima de estupro coletivo na última quarta-feira (13), em Rio de Janeiro. O caso aconteceu no bairro Campo Grande, na Zona Oeste da capital fluminense.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada pela mãe da menina na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande. Após o relato, as investigações foram iniciadas imediatamente.
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Ainda de acordo com a corporação, os oito menores apontados como envolvidos no crime já foram identificados. A polícia solicitou à Justiça a busca e apreensão dos adolescentes.
Confira a nota da Polícia Civil
“O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande na noite de quarta-feira (13/05), pela mãe da vítima. A partir da comunicação do crime, a unidade iniciou imediatamente um intenso trabalho investigativo e, em poucas horas, conseguiu identificar todos os oito menores envolvidos.
Desde o registro da ocorrência, a autoridade policial realizou diligências ininterruptas, levantamentos de inteligência e oitivas, permitindo esclarecer rapidamente a dinâmica dos fatos e individualizar a participação de cada envolvido. A autoridade policial representou pela busca e apreensão dos envolvidos. Outras diligências estão em andamento para apuração total do caso.”
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