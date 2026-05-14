Dire Straits Legacy faz show histórico em Itaperuna

A cidade de Itaperuna recebe, na próxima sexta-feira (15), um dos projetos mais reconhecidos do rock internacional. O Dire Straits Legacy sobe ao palco do Haras Orlando com músicos que participaram diretamente da trajetória da lendária banda britânica liderada por Mark Knopfler.

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Entre os nomes confirmados para a apresentação está o tecladista britânico Alan Clark, que acompanhou o Dire Straits durante anos e participou da produção do álbum “On Every Street”. Outro destaque é o guitarrista Phil Palmer, integrante da histórica turnê mundial realizada no início da década de 1990.

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O saxofonista Mel Collins também integra a formação. O músico participou das gravações do álbum “Love Over Gold” e deixou sua marca em apresentações ao vivo históricas da banda. O percussionista Danny Cummings, que acompanhou a carreira solo de Knopfler por mais de dez anos, completa o time de veteranos.

O grupo nasceu em 2013, inicialmente com o nome Dire Straits Legends, idealizado pelo guitarrista italiano Marco Caviglia. Desde então, o projeto reúne artistas que integraram diferentes fases do Dire Straits, mantendo viva a essência musical que marcou gerações até o encerramento definitivo da banda, em 1995.

O Dire Straits Legacy não vive apenas do passado. Atualmente, o grupo também apresenta músicas autorais e mantém uma proposta artística voltada à fidelidade sonora, reproduzindo arranjos e timbres que marcaram clássicos do rock mundial.

Durante o show, o público poderá reviver sucessos como “Sultans of Swing” e “Money for Nothing”. A apresentação promete proporcionar aos fãs da região uma experiência rara e nostálgica ao lado de músicos que ajudaram a construir uma das discografias mais influentes da história do rock.