Criminoso é preso pela Polícia Civil no Centro de Guaçuí

Um homem de 39 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na manhã desta quarta-feira (6) no Centro de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio de equipes das delegacias de Guaçuí e Alegre.

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De acordo com a polícia, um agente da 6ª Delegacia Regional de Alegre, que estava de folga, reconheceu o suspeito enquanto ele caminhava com uma sacola na Praça João Acacinho. O homem possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto, expedidos pela Justiça da comarca de Alegre, pelo crime de furto qualificado.

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Após o reconhecimento, o policial acionou a equipe da Delegacia de Guaçuí, que se deslocou até o local e efetuou a prisão. O suspeito não apresentou resistência e, durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado na sacola que ele carregava.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem informou que estava vivendo em situação de rua no município. Ele foi encaminhado à Delegacia de Guaçuí e, posteriormente, será transferido para o sistema prisional do Estado.

A corporação reforçou que ações integradas e a atuação de policiais, mesmo fora de serviço, têm contribuído para a localização e prisão de foragidos da Justiça na região.