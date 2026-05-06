Criminoso é preso pela Polícia Civil no Centro de Guaçuí
Foragido com dois mandados por furto qualificado é preso pela Polícia Civil do Espírito Santo no Centro de Guaçuí após ser reconhecido por policial de folga.
Um homem de 39 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na manhã desta quarta-feira (6) no Centro de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio de equipes das delegacias de Guaçuí e Alegre.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a polícia, um agente da 6ª Delegacia Regional de Alegre, que estava de folga, reconheceu o suspeito enquanto ele caminhava com uma sacola na Praça João Acacinho. O homem possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto, expedidos pela Justiça da comarca de Alegre, pelo crime de furto qualificado.
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Após o reconhecimento, o policial acionou a equipe da Delegacia de Guaçuí, que se deslocou até o local e efetuou a prisão. O suspeito não apresentou resistência e, durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado na sacola que ele carregava.
Ainda segundo a Polícia Civil, o homem informou que estava vivendo em situação de rua no município. Ele foi encaminhado à Delegacia de Guaçuí e, posteriormente, será transferido para o sistema prisional do Estado.
A corporação reforçou que ações integradas e a atuação de policiais, mesmo fora de serviço, têm contribuído para a localização e prisão de foragidos da Justiça na região.
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