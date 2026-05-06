Líder do tráfico no Sul do ES é preso com arsenal e drogas em operação

Apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Sul do Espírito Santo, um homem conhecido como “Vitinho” foi preso durante uma operação da Polícia Civil realizada na noite de terça-feira (5). A ação teve como foco o combate ao tráfico e à atuação de organizações criminosas na região.

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Coordenada pela 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em municípios do Sul capixaba, resultando também na prisão de outro suspeito.

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Segundo as investigações, “Vitinho” exercia papel de liderança no tráfico nas localidades de Itaipava, Itaoca e Joacima, em Itapemirim, além de atuar em Rio Novo do Sul. Na residência utilizada por ele, os policiais apreenderam drogas, armas de fogo e um veículo que seria utilizado nas atividades criminosas.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Outro investigado, identificado pelas iniciais A.S., foi preso em Piúma e é apontado como homem de confiança do suspeito. No imóvel, foram encontradas quatro armas de fogo e grande quantidade de munições de diversos calibres.

De acordo com a Polícia Civil, as prisões ocorreram no contexto de uma investigação que apura a atuação estruturada do tráfico de drogas na região de Itapemirim, com indícios de expansão para outras cidades do Sul do Estado, como Cachoeiro de Itapemirim.

A corporação informou que esta é mais uma fase de uma série de ações que já haviam resultado, em janeiro deste ano, na prisão de outras lideranças criminosas na comunidade da Graúna.

Ao todo, foram apreendidas cinco armas de fogo — entre pistola, revólver e espingardas —, além de munições de diferentes calibres, carregadores e coldres. Também foram recolhidas 256 pedras de crack, com peso aproximado de 73,5 gramas, materiais utilizados para preparo e comercialização de entorpecentes, e um veículo Honda Civic EX, de cor preta.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de armas e munições. Eles permanecem à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes do grupo e aprofundar a apuração sobre a atuação da organização criminosa no Sul do Espírito Santo.