Criminosos invadem casa e executam morador em Linhares

Um homem foi morto a tiros no início da noite de quinta-feira (30), no bairro José Rodrigues Maciel, em Linhares. O crime ocorreu por volta das 19h20, nos fundos de uma residência, onde a vítima foi encontrada já sem vida.

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Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta vermelha, invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos. Em seguida, fugiram.

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No local, foram encontradas cápsulas de diferentes calibres e marcas de tiros nas paredes. Durante buscas na região, uma moto possivelmente usada no crime foi localizada escondida em uma área de vegetação, com restrição de furto ou roubo.

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte, e a perícia foi acionada. A Polícia Civil do Espírito Santo investiga o caso.