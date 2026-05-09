Cruel! filho mata a própria mãe com golpes de martelo no ES

Uma mulher de 55 anos foi morta pelo próprio filho na última sexta-feira (8), no bairro São Pedro, na Serra. O crime aconteceu às vésperas do Dia das Mães.

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Segundo informações, Adriana do Nascimento Santo Divino foi atacada dentro de casa pelo filho, de 27 anos. Ele teria invadido o quarto após arrombar a porta e iniciou as agressões usando um martelo. Após o crime, o suspeito colocou a mãe dentro de uma lata de lixo.

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A vítima foi socorrida por familiares e vizinhos e levada à UPA de Castelândia. Em seguida, foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram que o suspeito estava alterado no momento do crime. Após a agressão, ele foi contido por moradores, que tentaram linchá-lo.

A Polícia Civil autuou o homem em flagrante por feminicídio. Após receber atendimento médico, ele será encaminhado ao sistema prisional.

O caso gerou revolta na comunidade e segue sob investigação.