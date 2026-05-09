Pai reage a agressão e mata ex-genro no ES
Crime ocorreu após agressão à filha; suspeito foi preso em flagrante por homicídio qualificado
Um vigilante de 43 anos matou o ex-genro após presenciar a filha, de 24 anos, sendo agredida na madrugada deste sábado (9), no bairro Maracanã, em Cariacica.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Polícia Militar, o homem atingiu a vítima com um taco de beisebol durante a confusão. Após o crime, o corpo foi levado e jogado em um valão próximo à residência.
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A mulher relatou aos policiais que o ex-companheiro chegou ao local alterado. Ele teria atirado pedras contra a casa, quebrado objetos e, em seguida, a agredido verbal e fisicamente.
Ainda conforme o relato, o homem segurou a vítima pelo pescoço durante a discussão. Diante da situação, o pai interveio para conter as agressões.
Testemunhas informaram que o vigilante agiu para defender a filha. No entanto, a agressão resultou na morte do ex-genro.
A Polícia Civil autuou o suspeito em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
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