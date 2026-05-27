Cursos gratuitos de estética em Vitória seguem com vagas abertas

Profissionais que já atuam nas áreas de saúde e estética e desejam complementar ou ampliar sua área de atuação ainda podem se inscrever nos cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pela Prefeitura de Vitória, em parceria com o Senac-ES. As oportunidades estão disponíveis no site VixCursos e contemplam as capacitações em Limpeza de Pele, Drenagem Linfática Corporal no Pós-Operatório Imediato, Aromaterapia Aplicada à Massagem e Ventosaterapia e Moxabustão.

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É importante que os interessados observem atentamente os pré-requisitos exigidos para cada qualificação. Para participar, é necessário morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos e estar cursando o ensino médio, técnico ou superior, conforme a exigência da formação escolhida. Além disso, nos cursos em que esse critério for obrigatório, é necessário possuir atuação comprovada na área de estética, por meio de declaração do empregador ou autodeclaração de experiência profissional.

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Os cursos serão realizados na Unidade Móvel de Saúde do Senac-ES, instalada no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), e oferecem formação prática voltada tanto para quem deseja ampliar as possibilidades no mercado de trabalho quanto para quem busca empreender e aumentar a renda.

O secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, reforçou a importância de os candidatos conferirem toda a documentação antes da matrícula presencial.

“Estamos ampliando o acesso da população à qualificação profissional em áreas com grande potencial de empregabilidade e empreendedorismo. São cursos que possibilitam geração de renda, autonomia e novas perspectivas para quem busca crescer profissionalmente. Também é fundamental que os candidatos observem os pré requisitos e apresentem a comprovação da experiência profissional exigida no momento da matrícula”, destacou.

O secretário também reforçou que, mesmo que as vagas já tenham sido preenchidas, os interessados ainda podem se inscrever como suplentes, já que haverá a etapa de confirmação da matrícula.

“Muitos candidatos podem desistir ou não atender aos requisitos exigidos, abrindo oportunidade para que outras pessoas sejam chamadas”, afirmou.

Cursos

Entre as oportunidades, o curso de Limpeza de Pele terá início na próxima segunda feira, 1º de junho. A formação abordará técnicas de higienização, cuidados faciais e procedimentos voltados à saúde da pele, segmento em constante crescimento no mercado da beleza.

Já o curso de Drenagem Linfática Corporal no Pós Operatório Imediato começa no dia 8 de junho e é direcionado a quem deseja atuar na recuperação estética pós cirúrgica, área que exige qualificação específica e apresenta demanda crescente por profissionais especializados.

Outra opção é o curso de Aromaterapia Aplicada à Massagem, que reúne técnicas terapêuticas e o uso de óleos essenciais para promover relaxamento, bem estar e qualidade de vida, ampliando as possibilidades de atuação profissional no setor de terapias integrativas.

Fechando a programação, o curso de Ventosaterapia e Moxabustão apresenta técnicas milenares utilizadas para alívio de dores, estímulo da circulação e equilíbrio energético, práticas cada vez mais procuradas em clínicas e espaços terapêuticos.

Matrícula

Após realizar a pré inscrição, o candidato será convocado pelo Senac-ES para a matrícula presencial. Nesse momento, será obrigatória a apresentação da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência atualizado, emitido há, no máximo, três meses, e, nos cursos que exigem experiência profissional, declaração de trabalho ou autodeclaração de atuação na área.

Serviço

Cursos gratuitos de qualificação profissional – Senac/Programa de Gratuidade

Local: Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves – Tancredão (Rua Rosilda Falcão dos Anjos, 150, Bairro Mário Cypreste).

Mais informações: (27) 98125-0964 (Semcid/Gerência de Qualificação do Trabalhador)

Inscrições: pelo site VixCursos

– Cursos de qualificação:

Limpeza de Pele

Período: 01/06 a 15/06

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 36h

Vagas: 12

Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando o ensino médio e possuir atuação comprovada na área de estética, por meio de declaração do empregador ou autodeclaração de experiência profissional.

Drenagem Linfática Corporal no Pós-Operatório Imediato

Período: 08/06 a 18/06

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 36h

Vagas: 12

Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando técnico ou superior em Estética.

Aromaterapia aplicada à massagem

Período: 16/06 a 26/06

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 36h

Vagas: 12

Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando o ensino médio e possuir atuação comprovada na área de beleza e estética, por meio de declaração do empregador ou autodeclaração de experiência profissional.

Ventosaterapia e Moxabustão