Defesa Civil: Alegre abre cadastro para voluntários

A Defesa Civil de Alegre abriu cadastro para voluntários interessados em atuar em situações de crise climática no município. A iniciativa busca fortalecer as ações de prevenção, preparação e resposta diante de eventos como enchentes, deslizamentos e outros desastres naturais.

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De acordo com a administração municipal, a participação da população é considerada estratégica para ampliar a capacidade de atuação das equipes oficiais, garantindo respostas mais rápidas e organizadas em momentos críticos.

Os voluntários cadastrados passam a integrar uma rede de apoio coordenada pela Defesa Civil, podendo colaborar em diferentes frentes, desde ações preventivas até o suporte em ocorrências emergenciais.

A administração municipal destaca que o engajamento da comunidade é fundamental para reduzir impactos e proteger vidas, especialmente em cenários de instabilidade climática.

O cadastro pode ser realizado de forma online, por meio do site: defesacivil.es.gov.br/cadastrodevoluntarios.