Defesa Civil alerta para aumento de incêndios em Marataízes
Defesa Civil alerta para aumento de incêndios em Marataízes
A Defesa Civil de Marataízes emitiu um alerta de conscientização à população devido ao aumento das ocorrências de incêndios em vegetações no município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na última terça-feira (13), o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas em uma área de vegetação no bairro Bela Vista.
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De acordo com o comunicado, muitas pessoas acabam iniciando queimadas após a retirada de lixo e a limpeza do terreno. No entanto, devido ao vento e à baixa umidade, as chamas podem sair do controle e causar estragos maiores.
Quais são os riscos:
- Problemas respiratórios causados pela fumaça;
- Destruição da fauna e da vegetação nativa;
- Risco de acidentes em rodovias devido à baixa visibilidade;
- Ameaça direta a residências e vidas.
Além disso, causar incêndio em mata ou vegetação é crime ambiental, conforme a Lei nº 9.605/1998, sujeito a multa e detenção.
Como ajudar:
Não use fogo para limpar terrenos;
Não descarte bitucas de cigarro em vias e rodovias;
Denuncie qualquer foco de incêndio ou atitude suspeita.
Em casos de emergência, ligue 193 – Corpo de Bombeiros ou 190 – Polícia Militar.
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