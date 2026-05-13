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Defesa Civil alerta para aumento de incêndios em Marataízes

Defesa Civil alerta para aumento de incêndios em Marataízes

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Defesa Civil de Marataízes emitiu um alerta de conscientização à população devido ao aumento das ocorrências de incêndios em vegetações no município.

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Na última terça-feira (13), o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas em uma área de vegetação no bairro Bela Vista.

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De acordo com o comunicado, muitas pessoas acabam iniciando queimadas após a retirada de lixo e a limpeza do terreno. No entanto, devido ao vento e à baixa umidade, as chamas podem sair do controle e causar estragos maiores.

Quais são os riscos:

  • Problemas respiratórios causados pela fumaça;
  • Destruição da fauna e da vegetação nativa;
  • Risco de acidentes em rodovias devido à baixa visibilidade;
  • Ameaça direta a residências e vidas.

Além disso, causar incêndio em mata ou vegetação é crime ambiental, conforme a Lei nº 9.605/1998, sujeito a multa e detenção.

Como ajudar:

Não use fogo para limpar terrenos;
Não descarte bitucas de cigarro em vias e rodovias;
Denuncie qualquer foco de incêndio ou atitude suspeita.

Em casos de emergência, ligue 193 – Corpo de Bombeiros ou 190 – Polícia Militar.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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