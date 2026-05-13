Defesa Civil alerta para aumento de incêndios em Marataízes

A Defesa Civil de Marataízes emitiu um alerta de conscientização à população devido ao aumento das ocorrências de incêndios em vegetações no município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Na última terça-feira (13), o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas em uma área de vegetação no bairro Bela Vista.

Leia também: Escolas capixabas recebem Cine.Ema Itinerante; confira a programação

De acordo com o comunicado, muitas pessoas acabam iniciando queimadas após a retirada de lixo e a limpeza do terreno. No entanto, devido ao vento e à baixa umidade, as chamas podem sair do controle e causar estragos maiores.

Quais são os riscos:

Problemas respiratórios causados pela fumaça;

Destruição da fauna e da vegetação nativa;

Risco de acidentes em rodovias devido à baixa visibilidade;

Ameaça direta a residências e vidas.

Além disso, causar incêndio em mata ou vegetação é crime ambiental, conforme a Lei nº 9.605/1998, sujeito a multa e detenção.

Como ajudar:

Não use fogo para limpar terrenos;

Não descarte bitucas de cigarro em vias e rodovias;

Denuncie qualquer foco de incêndio ou atitude suspeita.

Em casos de emergência, ligue 193 – Corpo de Bombeiros ou 190 – Polícia Militar.