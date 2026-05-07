Defesa Civil alerta para chuva forte em Castelo e Cachoeiro nas próximas horas
Aviso aponta risco de chuva intensa, ventos fortes e raios nas próximas horas; população deve redobrar cuidados
A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um alerta nesta quinta-feira (7) para chuva forte nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo nas próximas horas. O aviso inclui risco de ventos intensos e descargas elétricas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o comunicado, as instabilidades devem atingir a região em um curto período. Por isso, a população deve redobrar a atenção, principalmente em áreas de risco.
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Orientações:
Os moradores devem evitar áreas abertas durante a ocorrência de raios. Da mesma forma, recomenda-se não se abrigar debaixo de árvores ou estruturas metálicas. Em caso de ventos fortes, a recomendação é permanecer em local seguro.
Outra orientação é de manter a distância de janelas e objetos que possam se deslocar com força dos ventos.
Em situações de emergência, o órgão orienta que a população acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
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