Detran prorroga prazo do CNH Social 2026; veja nova data
Beneficiados do primeiro lote têm até 17 de maio para garantir participação no programa gratuito
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) prorrogou o prazo de matrícula para os contemplados no Lote 1 do CNH Social 2026. Agora, os beneficiários podem garantir a vaga até o dia 17 de maio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Inicialmente, os candidatos devem acessar o site oficial do Detran e realizar a matrícula de forma on-line. Em seguida, precisam comparecer à autoescola indicada para iniciar o processo de habilitação, que é totalmente gratuito.
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O órgão publicou a decisão no Diário Oficial desta segunda-feira (4). Além disso, o Detran reforça que a lista de aprovados está disponível no site institucional.
O programa, por sua vez, registrou grande procura neste ano. Ao todo, mais de 64 mil pessoas disputaram 9 mil vagas para obter a Carteira Nacional de Habilitação sem custos.
Após a matrícula, o candidato deve cumprir etapas obrigatórias. Entre elas, estão a biometria, exames médicos e, em alguns casos, o exame toxicológico. O prazo para concluir todo o processo é de até 12 meses.
O diretor do Detran|ES informou que os candidatos precisam ficar atentos aos prazos. Segundo ele, quem não realizar a matrícula dentro do período será desclassificado e poderá ficar impedido de participar do programa por até três anos.
Por fim, o órgão destaca que o acompanhamento das etapas é responsabilidade do candidato. Assim, o participante evita perder o benefício e garante a continuidade no processo.
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